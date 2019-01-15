Барнаул на три дня станет столицей Года театра

СЕГОДНЯ 06:00 2019-01-15T06:00:16+03:00

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Алтайский краевой театр драмы им.В.М.Шукшина примет в феврале на своей сцене новосибирский театр «Глобус».

Как сообщили в пресс-службе театра, гастроли пройдут в рамках марафона-эстафеты между региональными театрами, который в течение года охватит всю страну. Начнется он 18 января во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра.

23 февраля театральная эстафета достигнет главной сцены Сибири – Новосибирского академического театра оперы и балета, а уже 26 февраля хозяином и столицей Года театра на три дня станет Алтайский краевое театр драмы имени В.М. Шукшина.

Символ Года театра перейдет барнаульским артистам от коллектива новосибирского театра «Глобус». Кроме того, новосибирцы привезут с собой три спектакля, которые покажут на сцене театра драмы 26, 27 и 28 февраля.

В свою очередь театр драмы, чтобы передать эстафету Национальному драматическому театру имени П.В. Кучияк, в первые дни весны отправится на гастроли в Республику Алтай. Со 2 по 4 марта жители республики познакомятся с четырьмя спектаклями из репертуара алтайского театра драмы.