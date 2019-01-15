Бийские перевозчики хотят поднять цены на проезд до 20 рублей
Бийские предприятия, которые занимаются пассажирскими перевозками, хотят поднять цены на проезд. Сами перевозчики говорят, что проезд в общественном транспорте должен стоить не меньше 20 рублей.
Как пишет «Бийский рабочий», в администрации Бийска слухи о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте не подтверждают. Напротив, здесь говорят, что в настоящее время невозможно вести речь не только о повышении тарифа, но и о сроках рассмотрения этого вопроса. Муниципальные чиновники объясняют это тем, что лишь пятая часть перевозчиков предоставила документы, подтверждающие экономическое обоснование тарифа. По установленным правилам, этого недостаточно, чтобы перейти к рассмотрению данного вопроса.
Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Бийска увеличивалась в июле 2016 года. Тогда тариф вырос с 15 рублей до 17 рублей 50 копеек.