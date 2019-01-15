2019-01-15T04:56:20+03:00
Происшествия

В новогодние праздники на Алтае в пожарах погибли 17 человек

САПОЖКОВА Александра
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Пожар в БарнаулеПожар в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко рассказал о ЧП, произошедших за минувшие новогодние праздники.

Так, по его словам с начала года в регионе возросло количество пожаров. За две недели в огне погибли 17 человек.

- Основной причиной является праздничное настроение и, к сожалению, порой очень безответственное поведение людей, которые и становятся жертвами, - сказал Игорь Степаненко.

Не обошлось без происшествий и на объектах ЖКХ. В новогодние дни случилось десять аварий и порывов на сетях. Как пояснил вице-премьер, главная причина – изношенность систем жилищно-коммунального хозяйства.

Игорь Степаненко отметил, что еще в минувшем году алтайский губернатор Виктор Томенко поручил взять на особый контроль работу по сокращению жертв на пожарах и водоемах, передает телеканал «Наши новости».

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