Вода залила дорогу в Барнауле, движение перекрыто

СЕГОДНЯ 04:32 2019-01-15T04:33:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Порыв водопровода произошел утром 15 января в Барнауле на проспекте Комсомольском, 9, вода залила дорогу.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, водопровод перекрыли в 8 часов, выход воды на проезжую часть прекращён. Без водоснабжения остались два многоквартирных дома и 16 домов частного сектора, а также десять административных зданий.

Сейчас на месте работают сотрудники водоканала - они приступил к устранению повреждения, а также дорожные службы, которые устраняют последствия выхода воды. На участке работает дорожная техника, поэтому автомобилистов просят заранее планировать пути объезда.

Коммунальная авария в Барнауле

- Сил и средств для устранения аварии достаточно, - отметили в мэрии. Но точные сроки окончания работ не назвали.

Читайте также:

«Фонтан» среди зимы забил из-под земли в Барнауле

Его высота «фонтана» оказалась в несколько метров. Брызги даже попадали на ближайший жилой дом (подробнее)