Вода залила дорогу в Барнауле, движение перекрыто
Порыв водопровода произошел утром 15 января в Барнауле на проспекте Комсомольском, 9, вода залила дорогу.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, водопровод перекрыли в 8 часов, выход воды на проезжую часть прекращён. Без водоснабжения остались два многоквартирных дома и 16 домов частного сектора, а также десять административных зданий.
Сейчас на месте работают сотрудники водоканала - они приступил к устранению повреждения, а также дорожные службы, которые устраняют последствия выхода воды. На участке работает дорожная техника, поэтому автомобилистов просят заранее планировать пути объезда.
Коммунальная авария в Барнауле
- Сил и средств для устранения аварии достаточно, - отметили в мэрии. Но точные сроки окончания работ не назвали.
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