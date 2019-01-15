2019-01-15T04:33:59+03:00
Происшествия

Вода залила дорогу в Барнауле, движение перекрыто

САПОЖКОВА Александра
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Коммунальная авария в БарнаулеКоммунальная авария в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой
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Порыв водопровода произошел утром 15 января в Барнауле на проспекте Комсомольском, 9, вода залила дорогу.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, водопровод перекрыли в 8 часов, выход воды на проезжую часть прекращён. Без водоснабжения остались два многоквартирных дома и 16 домов частного сектора, а также десять административных зданий.

Сейчас на месте работают сотрудники водоканала - они приступил к устранению повреждения, а также дорожные службы, которые устраняют последствия выхода воды. На участке работает дорожная техника, поэтому автомобилистов просят заранее планировать пути объезда.

Коммунальная авария в Барнауле

Коммунальная авария в Барнауле

- Сил и средств для устранения аварии достаточно, - отметили в мэрии. Но точные сроки окончания работ не назвали.

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