В Алтайском крае проанализируют готовность к ЧС после трагедии в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 16:17 2019-01-14T16:17:26+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил проанализировать готовность региона к ЧС, связанным со взрывом газа. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 14 января, заявил зампредседателя правительства по чрезвычайным ситуациям Игорь Степаненко.

Как сообщает «ПОЛИТСИБРУ», после трагедии в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года в жилом доме произошел взрыв газа, унесший жизни 39 человек, в Алтайском крае проведут анализ подготовки всех служб к подобным происшествиям.

По словам Игоря Степаненко, такая работа в крае проводилась, в том числе и в декабре прошлого года руководители органов гражданской обороны проходили спецподготовку.

- Губернатором края поставлена задача - провести сегодня все подготовительные мероприятия и анализ того, насколько мы готовы к таким ситуациям, начиная от действий технических служб, заканчивая правоохранительными органами и социальной защитой. Это нужно для того, чтобы в случае, не дай бог, повторения таких ситуаций где-либо, мы могли пошагово понимать все наши действия, - заявил вице-губернатор.

На вопрос журналистов о том, какие подготовительные меры все-таки будут приняты, Степаненко конкретных мероприятий не назвал, но заверил, что «работы ведется и контроль осуществляется».