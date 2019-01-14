Барнаульские школьники могут сдать пробный экзамен по физике

СЕГОДНЯ 15:45 2019-01-14T15:45:35+03:00

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В Барнауле учащиеся девятых классов могут принять участие в пробном экзамене по физике.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, бесплатно экзамен проводит Алтайский государственный технический университет.

Экзамен пройдет в воскресенье, 10 февраля, в главном корпусе АлтГТУ (проспект Ленина, 46). Записаться на экзамен необходимо до 16:00 5 февраля по электронной почте: oge_altstu@mail.ru, указав фамилию, имя, отчество, школу, класс, e-mail, номер телефона. Школьники Барнаула могут также записаться на экзамен в своих школах.

Экзаменуемые должны взять с собой паспорт и две черные гелевые ручки, а также, по желанию, непрограммируемый калькулятор и линейку.

Подробная информация по телефону: +7 (3852) 29−07−29.

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