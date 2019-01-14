2019-01-14T14:03:38+03:00
Общество

В Алтайском крае сменился главный судебный пристав

Дарья САВЕНКО
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Дмитрий Лабутин стал новым руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. В понедельник, 14 января 2019 года, его представили сотрудникам.

С июля 2012 по январь 2019 года Лабутин являлся заместителем главного судебного пристава по Алтайскому краю.

Отметим, что сегодня также стало известно, что комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула возглавил Дмитрий Аристов. Ранее эту должность занимал Алексей Бобров, однако в ноябре прошлого года он ушел в отпуск с последующим увольнением.

Как сообщили в городской администрации, соответствующее распоряжение подписал глава Барнаула Сергей Дугин. С февраля 2007 по декабрь 2012 года он руководил Инспекции Алтайского края по надзору в строительстве. С января 2013 по декабрь 2018 года занимал руководящие должности в строительных компаниях.

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