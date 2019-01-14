«Фонтан» среди зимы забил из-под земли в Барнауле

СЕГОДНЯ 13:57 2019-01-14T13:57:04+03:00

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«Фонтан» холодной воды забил в Барнауле в понедельник, 14 января.

Коммунальная авария Попова, 44 (Barnaul22).Автор: Евгений Дранишников

Как рассказал очевидец в паблике Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», вода забила из-под люка примерно в 14.50 по местному времени. Порыв произошел по адресу: улица Попова, 44. Высота «фонтана» оказалась в несколько метров. Брызги даже попадали на ближайший жилой дом.

По данным барнаульского водоканала, на данный момент выход воды на поверхность остановлен. На месте уже находится аварийная бригада, которая занимается восстановительными работами. Под отключение холодной воды близлежащие дома не должны попасть. Тем не менее, участники сообщества уже задаются вопросом: на кого «повесят» потери? Не придется ли жителям расплачиваться за порыв?

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