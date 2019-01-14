Почти 400 елок сдали барнаульцы на переработку

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-14T13:23:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле прошла акция по сбору новогодних елок от населения. Впоследствии их передадут на переработку.

Акция, которую проводят уже не первый год, получила название «Елки, палки, пять бизонов». Для удобства населения, в городе было открыто несколько площадок по приему деревьев. В итоге за несколько часов активисты собрали 395 елок!

Наиболее активную гражданскую позицию проявили жители микрорайона на улице Ускова.

- На точку на Ускова, 25 (Энергетиков, 2) трактор в ковше три раза привозил елки, итого около 80 штук. Это управляющая компания «Квартал» собрала их и привезла, - рассказывают организаторы. - Один мужчина собрал по дворам и привез в багажнике около десять елок.

Собранные деревья передали на подкормку животным в конно-спортивного клуба «Карина».

Кстати, с 18 по 20 января елки можно принести в барнаульский зоопарк, парк «Центральный», «Арлекино», к ТРЦ «Пионер».