В Барнауле две девушки и женщина пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-14T13:07:05+03:00

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Две девушки-подростка и женщина пострадали в результате столкновения автомобилей. ДТП произошло в понедельник, 14 января, в районе дома №58 по улице Северо-Западной в Барнауле.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, 61-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Хайлендер», при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21074 и столкнулся с ним.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры иномарки – 51-летняя женщина и две 17-летние девушки получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку.

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