Легковушка снесла остановку в центре Бийска

СЕГОДНЯ 12:55 2019-01-14T12:55:00+03:00

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Легковой автомобиль Honda в воскресенье вечером, 13 января, снес остановку в центре Бийска.

О происшествии стало известно из паблика «Типичный Бийск» в социальной сети «Вконтакте». Как пишут подписчики сообщества, автомобиль врезался в павильон, который находится на остановке «Переулок Мопровский» на улице Мухачева.

На место происшествия были вызваны сотрудники Госавтоинспекции. Они-то и должны установить все обстоятельства произошедшего. Между тем, глядя на снимки с места аварии, участники обсуждения негодуют – как автомобиль смог так легко опрокинуть остановку. Многие считают, что она попросту не была закреплена.

- У меня знакомую женщину вот так убило остановкой. Шквалистый ветер снёс остановку на «Детском мире», а она как раз стояла рядом. Сразу на смерть. Видимо уроком не было администрации города, раз по-прежнему принимают с лёгкостью установку столь важного объекта. Как мышеловка - зашёл и уже не вышел, - написала одна из участниц паблика.