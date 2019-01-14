2019-01-14T12:55:00+03:00
Происшествия

Легковушка снесла остановку в центре Бийска

Обстоятельства происшествия выяснит Госавтоинспекция
Анна СЕМИНА
Поделиться:
ДТП в Бийске. (Фото: со страницы vk.com/biysk_all)ДТП в Бийске. (Фото: со страницы vk.com/biysk_all)Фото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Легковой автомобиль Honda в воскресенье вечером, 13 января, снес остановку в центре Бийска.

О происшествии стало известно из паблика «Типичный Бийск» в социальной сети «Вконтакте». Как пишут подписчики сообщества, автомобиль врезался в павильон, который находится на остановке «Переулок Мопровский» на улице Мухачева.

На место происшествия были вызваны сотрудники Госавтоинспекции. Они-то и должны установить все обстоятельства произошедшего. Между тем, глядя на снимки с места аварии, участники обсуждения негодуют – как автомобиль смог так легко опрокинуть остановку. Многие считают, что она попросту не была закреплена.

- У меня знакомую женщину вот так убило остановкой. Шквалистый ветер снёс остановку на «Детском мире», а она как раз стояла рядом. Сразу на смерть. Видимо уроком не было администрации города, раз по-прежнему принимают с лёгкостью установку столь важного объекта. Как мышеловка - зашёл и уже не вышел, - написала одна из участниц паблика.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24