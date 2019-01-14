Роспотребнадзор проверит воду в купелях

СЕГОДНЯ 12:03 2019-01-14T12:11:23+03:00

Однако без экспертиз ясно – пить ее нельзя

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю перед праздником Крещения проверят воду в купелях.

В пресс-службе ведомства сообщают, что на сегодняшний день проведены все необходимые организационные мероприятия и начаты лабораторные исследования проб воды, взятые из открытых водоемов. Эксперты проведут проверку мест, где будут организованы только официальные купели. При этом в управлении обращают внимание на то, что пить воду даже из освященных мест для окунания категорически нельзя.

- Вода из купелей, организованных на водоемах, является речной водой и для использования в питьевых целях не пригодна, - предупреждают в Роспотребнадзоре.

А тем временем в Барнауле приступили к строительству крещенского городка. По традиции его возводят на Оби у Речного вокзала. Чин освящения проведут 19 января, после чего все желающие смогут окунуться в воду.