СЕГОДНЯ 12:01 2019-01-14T12:01:25+03:00

До -4 градусов потеплеет в Барнауле в ближайшие дни Фото: Дарья САВЕНКО

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Начало 2019 года радует барнаульцев своим теплом – в ближайшие дни столбик термометра поднимется до -4 градусов.

Так, в ночь на вторник, 15 января, температура в краевой столице опустится до -16…-18 градусов, а днем поднимется до -9…-11. Осадков не ожидается, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

По Алтайскому краю ночью -13…-18 градусов, местами в восточных районах -20…-25. Днем -9…-14 градусов местами по югу -2…-7. В конце дня в северо-западных районах снег. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, днем местами по западу порывы до 14 метров в секунду.

В ночь на среду, 16 января, в Барнауле ночью -13…-15 градусов, днем -4…-6. В течение дня будет идти снег. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью -15…-20, в западных районах -10…-15 градусов. Днем ожидается -2…-7 градусов, местами в восточных районах до -12 градусов. На большей части региона снег, ветер южный, 3-8 метров в секунду.