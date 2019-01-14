Житель алтайского села зверски расправился со своей знакомой
Житель села Быстрый Исток Алтайского края совершил жестокое убийство своей знакомой, после чего избавился от ее тела.
Как сообщил прокурор Быстроистокского района Сергей Дыкин, все произошло в августе 2018 года. Местный житель в ходе ссоры со своей знакомой несколько раз ударил ее лопатой по голове. После этого он схватился за нож и нанес женщине несколько ударов в область шеи и грудной клетки. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Дождавшись темного времени суток, осужденный погрузил тело женщины на садовую тележку, отвез его к берегу и сбросил в Обь.
В ходе судебного процесса осужденный полностью признал свою вину. Ближайшие 9 лет он проведет в колонии строго режима. В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.