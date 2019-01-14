Житель алтайского села зверски расправился со своей знакомой

СЕГОДНЯ 11:32 2019-01-14T11:32:24+03:00

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Житель села Быстрый Исток Алтайского края совершил жестокое убийство своей знакомой, после чего избавился от ее тела.

Как сообщил прокурор Быстроистокского района Сергей Дыкин, все произошло в августе 2018 года. Местный житель в ходе ссоры со своей знакомой несколько раз ударил ее лопатой по голове. После этого он схватился за нож и нанес женщине несколько ударов в область шеи и грудной клетки. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Дождавшись темного времени суток, осужденный погрузил тело женщины на садовую тележку, отвез его к берегу и сбросил в Обь.

В ходе судебного процесса осужденный полностью признал свою вину. Ближайшие 9 лет он проведет в колонии строго режима. В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.