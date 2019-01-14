В Барнауле на Силикатном пропал парень

СЕГОДНЯ 11:26 2019-01-14T11:35:59+03:00

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В Барнауле ведется розыск парня, который 10 января 2019 года вышел прогуляться в мкр Новосиликатный и не вернулся.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», 18-летний Андрей Казазаев был одет в куртку (парка черная удлиненная), шапку серо-черную (ушанка), серую штаны, серые кроссовки. Все вещи фирмы Adidas. Выглядит он на свой возврат, худощавого телосложения, среднего роста, синие глаза.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, либо видел его, просьба сообщить по телефонам: 112 или 8-903-956-9696.

Также продолжается поиск Алексея Рябцева. Вечером 12 декабря 2018 года он вышел прогуляться в районе ТРЦ «PARK» и «АЛЬФА». С собой у него были ключи и немного наличных. Последняя известная точка, где был Алексей – район ВРЗ. С того дня Рябцева больше никто не видел.