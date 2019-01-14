Стало известно, кто возглавил комитет по строительству Барнаула

СЕГОДНЯ 10:26 2019-01-14T10:26:13+03:00

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С 11 января 2019 года комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула возглавил Дмитрий Аристов. Ранее эту должность занимал Алексей Бобров, однако в ноябре прошлого года он ушел в отпуск с последующим увольнением.

Как сообщили в городской администрации, соответствующее распоряжение подписал глава Барнаула Сергей Дугин.

Дмитрий Аристов родился 15 февраля 1973 года в городе Колпашево Томской области. В 1992 году окончил Барнаульский машиностроительный техникум по специальности «Двигатели внутреннего сгорания», а в 1996 – отучился по специальности «Промышленное и гражданское строительство» в Алтайском политехническом институте им.И.И.Ползунова.

С февраля 2007 по декабрь 2012 года он руководил Инспекции Алтайского края по надзору в строительстве. С января 2013 по декабрь 2018 года занимал руководящие должности в строительных компаниях.