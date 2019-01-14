Автобус №53 и «Газель» столкнулись в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:06 2019-01-14T10:06:55+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и «Газели» произошло утром в понедельник, 14 января, в Барнауле на пересечении улиц Телефонной и Антона Петрова.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, столкновение произошло между автобусом маршрута № 53 и «Газелью». На кадрах видно, что от удара у грузового автомобиля смята боковая часть и будка. Пострадавших в ДТП нет.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

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