Барнаулец меняет салфетку с автографом Валентина Стрыкало на автомобиль

СЕГОДНЯ 09:56 2019-01-14T10:00:23+03:00

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Житель Барнаула на сайте avito.ru продает салфетку с автографом Юрия Каплана - фронтмена группы «Валентин Стрыкало».

- Продам уникальную в своём роде салфетку, в идеальном состоянии. Автограф получен на концерте в Барнауле в 2013 году, - пишет горожанин.

Росчерк на салфетке владелец оценивает в 75 тысяч рублей. Либо же допускает обмен на автограф Бенедикта Камбербетча - британского актёра, известного по роли в сериале «Шерлок». Ну, или на машину - ВАЗ-2107.

Свое объявление автор заканчивает строчкой из песни группы «Все решено»:

- Можете просто промолчать!

- Можете злиться или беситься

- Мне на это наплевать.

Справка

«Валентин Стрыкало» — украинская группа, была основана в 2010 году Юрием Капланом. Получила известность после видеобращений к звёздам шоу-бизнеса от имени наивного провинциала Валентина Стрыкало из села Бурильцево. В 2018 году группа ушла в творческий отпуск на неопределенный срок. Песня группы «Яхта, парус» стала саундтреком к фильму «Аритмия».

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