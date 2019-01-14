В надежде выиграть жительница Алтайского края потеряла 54 тысячи рублей
Жительница Мамонтовского района хотела принять участие в акции банка, но стала жертвой мошенников.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне 64-летней женщине в одной из социальных сетей со страницы знакомой пришло сообщение о том, что она может принять участие в акции банка и выиграть денежный приз. Правда, для участия, нужно указать персональные данные своей банковской карты.
Женщина поверила в удачу и написала в сообщении все данные своей карты. Вскоре она поняла, что стала жертвой мошенников – с ее счета списались 54 тысячи рублей.
В настоящий момент проводится доследственная проверка, после которой будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, страница знакомой, от которой пришло сообщение, не была взломана. Злоумышленники просто создали копию ее страницы, с которой и отправили сообщение потерпевшей.