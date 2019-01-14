2019-01-14T08:40:39+03:00
Общество

В Барнауле могут закрыть ДК «Сибэнергомаш»

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле могут закрыть ДК «Сибэнергомаш»В Барнауле могут закрыть ДК «Сибэнергомаш»Фото: Олег УКЛАДОВ
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Прокуратура Железнодорожного района требует закрыть в Барнауле ДК «Сибэнергомаш». Суд состоится 17 января 2019 года.

Как сообщает «ПОЛИТСИБРУ», причиной этого стали нарушения правил пожарной безопасности в здании 1972 года постройки. В настоящий момент оно находится в неудовлетворительном состоянии, но это не мешает проводить там мероприятия - концерты, ярмарки, творческие кружки и т.п.

Издание отмечает, что ЗАО «Дворец культуры и спорта «Сибэнергомаш» было признано банкротом в июле 2015 года. Здание «Сибэнергомаша» в 2016 году приобрел алтайский предприниматель Михаил Макаров за 86,2 млн рублей. В мае 2018 года экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин говорил, что дом культуры нужен ремонт, однако проведен он там не был.

Напомним, что до настоящего момента остается закрытым Дворец культуры и спорта Барнаула и ТЦ «Геомаркет».

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