2019-01-14T08:37:04+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула заказала шубу, а получила продукты

Дарья САВЕНКО
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Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей.Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей.Фото: Дарья САВЕНКО
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Жительница Барнаула вместо норковой шубы получила посылку с продуктами питания.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 23-летняя девушка нашла в интернете объявление о продаже норковой шубы. Ранее горожанка уже совершала интернет-покупки у этого продавца, поэтому считала его надежным. Она перечислила деньги и стала ждать свою посылку.

Получив ее, девушка очень удивилась - вместо шубы там оказались продукты питания. Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию и сейчас проводится проверка.

Полицейские еще раз напоминают о том, что, осуществляя любые финансовые операции, нужно быть бдительными, ни в коем случае не доверять малознакомым людям, не имея гарантии того, что услуга или товар будут получены.

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