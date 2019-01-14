2019-01-14T07:26:11+03:00
Общество

Детская больница: выдранные розетки, трещины, грязь и темнота

САПОЖКОВА Александра
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Клинический центр охраны детства и материнстваКлинический центр охраны детства и материнства
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Барнаульская детская инфекционная больница – кошмар для юных пациентов и родителей. Трещины во всю стену, грязь, выдранные розетки и сплошная тьма на лестничных пролётах. В таком состоянии медучреждение находится уже не первый год. А ведь теперь сюда везут не только ребятишек из Барнаула, но и со всего Алтайского края. С 1 января учреждение вошло в медкластер – его объединили с двумя другими учреждениями. В связи с этим поменялось и название – отныне это клинический центр охраны детства и материнства.

Не лечат, а калечат? Когда улучшатся условия содержания пациентов в детской инфекционке?.Видео: Наши новости

В начале этого года в больнице оказалась жительница Барнаула Татьяна с трехлетним сыном. У мальчика пневмония. А в условиях антисанитарии ребенок получил еще «бонус» – другую инфекцию, которую, по словам мамы, лечить в больнице не стали.

- Это просто адовое место. Мы носили маски, выходили часто из палаты, проветривали, сами кварцевали, мыли руки, но это не спасло нас обоих от ротавирусной инфекции, - говорит мама.

В результате Татьяна написала отказную.

Главврач учреждения Константин Смирнов уверен - объединение трех учреждений в центр решит все проблемы в инфекционке.

- Там необходим капремонт и улучшение пребывания пациентов, - говорит Константин Смирнов.

Только вот сроки капитального ремонта медики не называют, и средства на него не запланированы. Ведь объединение только произошло, передают "Наши новости".

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