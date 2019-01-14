Вандалы повредили площадку для детей в сквере Химиков

СЕГОДНЯ 07:03 2019-01-14T08:37:52+03:00

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В минувший выходные в барнаульском сквере Химиков неизвестные повредили детский комплекс и качели.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, вандалы сломали в двух местах винтовые трубы детского игрового комплекса, а также оторвали качели. В ближайшее время поврежденные элементы площадки восстановят. Помимо этого, прорабатывается вопрос о возможности установки камер видеонаблюдения, так как детская площадка подвергается нападению вандалов постоянно.

Районная администрация в очередной раз призывает горожан бережно относиться к элементам благоустройства, ценить чужой труд и своевременно сообщать в полицию о подобных фактах.

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