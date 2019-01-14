Светофоры отключили в центре Барнаула 14 января
В понедельник, 14 января, в центре Барнаула и на улице Кутузова отключили светофоры.
Как сообщили в городской администрации, в связи с проведением плановых ремонтных работ до 12:00 светофоры отключены следующих участках улично-дорожной сети города:
- пересечение проспекта Ленина с улицей Брестской;
- улица Кутузова, 18.
Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными при проезде указанных участков, соблюдать требования дорожных знаков.
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