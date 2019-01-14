2019-01-14T06:37:02+03:00
Общество

Светофоры отключили в центре Барнаула 14 января

Дарья САВЕНКО
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В понедельник, 14 января, в центре Барнаула и на улице Кутузова отключили светофоры.

Как сообщили в городской администрации, в связи с проведением плановых ремонтных работ до 12:00 светофоры отключены следующих участках улично-дорожной сети города:

- пересечение проспекта Ленина с улицей Брестской;

- улица Кутузова, 18.

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными при проезде указанных участков, соблюдать требования дорожных знаков.

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