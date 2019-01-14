Бийчанка выиграла планшет в программе «Сам себе режиссер»

СЕГОДНЯ 04:13 2019-01-14T04:13:53+03:00

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Жительница Бийска Нина Сборнова во второй раз стала участницей программы «Сам себе режиссер» и выиграла планшет.

Она отправила на шоу сюжет о состязаниях квадроциклистов. Но сама в Москву не поехала, на передаче ее снова представляла подруга. Она и передала режиссеру-любителю заслуженный приз, пишет «Бийский рабочий».

Программу с роликом бийчанки, показали накануне - 13 января. Сейчас видео выложено на сайте канала «Россия 1».

Отмечается, что в прошлом году Нина Сборнова представила на программе забавное видео о приключениях котика, который гулял в парке дома престарелых. Ее небольшой фильм так понравился зрителям, что его даже выбрали победителем.

- Создание видео – одно из увлечений бийчанки. Работами она с большой радостью делиться с окружающими – показывает знакомым, выставляет в Интернет и отправляет на телевидение, -пишет издание.

Ролик о состязаниях квадроциклистов: