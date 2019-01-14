Хоккеисты «Алтая» сыграют с «Чебоксарами»

СЕГОДНЯ 04:01 2019-01-14T04:01:40+03:00

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Хоккеисты барнаульского клуба «Алтай» 14 и 15 января проведут на своей площадке матчи с командой «Чебоксары».

Накануне наш соперник прибыл в столицу Алтайского края. Ожидаемо предстоящие игры будут непростыми. На сегодняшний день «Чебоксары» замыкают тройку сильнейших команд первенств ВХЛ. После 34 матчей на его счету 45 очков. У «Алтая» же пятое место и 34 очка.

Предыдущие встречи команд состоялись в рамках первого этапа первенства ВХЛ. Тогда подопечные Андрея Соловьева четырежды уступили: дважды на своем льду – 1:6 и 0:5 и на выезде – 0:5 и 3:4.

Стоит отметить, что второй этап у «Чебоксар» начался неоднозначно: на своем льду они внезапно по буллитам уступили курганскому «Юниор» - 3:4 и 4:5. А вот «Алтай» на выезде обыграл саратовский «Кристалл» 6:4, но в повторном поединке проиграл по штрафным броскам – 1:2.

Предстоящие матчи «Алтай»-«Чебоксары» пройдут на льду ЛДС Карандин Арена «Динамо» 14 и 15 января. Начало в 19.00.