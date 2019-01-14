До -10 градусов обещают синоптики 14 января в Барнауле

СЕГОДНЯ 03:51 2019-01-14T03:51:21+03:00

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В первый рабочий день новой недели синоптики обещают в Барнауле хорошую погоду – до -10…-12 градусов.

Так, согласно прогнозу, в краевой столице в понедельник, 14 января, небольшая облачность, без осадков, утром возможна изморозь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура днем поднимется до -10…-12 градусов.

По Алтайскому краю также небольшая облачность, без осадков, местами в утренние часы изморозь, туман. Ветер юго-восточный, 3-8м/с, днем местами в западных районах усиление до 13 м/с. Днем обещают -7…-12, местами в северо-восточных районах -12… -17 градусов.

Опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируется.

До 17 января в Алтайском крае средняя температура воздуха ожидается -14…-12 градусов. Преобладающая ночная температура воздуха -16…-12, дневная -15…-10. Осадки, преимущественно слабые ожидаются 16 и 17 января. В эти дни также ожидается усиление ветра до 17-19 м/с.