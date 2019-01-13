2019-01-13T14:58:02+03:00
Происшествия

В алтайском селе насмерть сбили пожилую женщину

Иван ОЛЕКСЮК
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В Калманском районе насмерть сбили пожилую женщину. Авария произошла в воскресенье, 13 января, в селе Калманка на улице Буденного в районе дома № 25.

- Все произошло в 13.15. "Тойота Королла Филдер", которой управляла женщина 1962 года рождения, двигалась со стороны трассы А-322 в сторону улицы Ленина. Машина наехала на пешехода - женщину 1948 года рождения, которая двигалась по краю проезжей части попутно движению транспортных средств, - сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Известно, что за рулем машины была односельчанка погибшей. В результате ДТП женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи.

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