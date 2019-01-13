Более 10 тыс детей посетили новогодние праздники на Алтае
В Алтайских краях во всех домах культуры, театрах, музеях и прочих социальных учреждениях прошли новогодние и рождественские праздники.
Их посетили более 10 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных, неполных семей и семей в социально опасном положении.
- Для детей провели театрализованные представления, утренники, викторины, игровые программы. На средства краевого бюджета приобрели более 1100 подарков для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А для 1000 детей-инвалидов дошкольного возраста дополнительно подготовили сладкие новогодние подарки, - сообщает официальный сайт правительства Алтайского крае со ссылкой на региональное министерство социальной защиты.
Также барнаульцы на каникулах могли посетить праздничные программы - выставки, спектакли, концерты и многое другое.