В Барнауле начали продавать билеты на авиарейсы в Сочи и Анапу

СЕГОДНЯ 08:57 2019-01-13T08:57:02+03:00

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Международный аэропорт Барнаула имени Германа Титова сообщает об открытии продажи авиабилетов на прямые рейсы в Сочи и Анапу.

- Самолеты начнут летать к морю из краевой столицы с середины июня. В Сочи - каждую субботу с 15 июня, а в Анапу - каждый вторник, начиная с 18 июня. Осуществлять полеты будет авиакомпания «ИрАэро», - сообщает официальный сайт правительства Алтайского края со ссылкой на барнаульский аэропорт.

Цена билета составит от 9900 в одну сторону, в стоимость входит багаж. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании, а также в кассах «Аэропорт».

Кстати, по данным сервиса tutu.ru, сейчас билет на поезд до Сочи, с выездом из Новосибирска на июнь, стоят чуть больше 6 тыс. рублей в плацкарте, в купе - около 8,5 тыс. рублей.