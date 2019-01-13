«Лансер» и «Жигули» столкнулись в Барнауле
Mitsubishi Lancer 9 и ВАЗ 2112 столкнулись в Центральном районе Барнаула. Авария произошла на пересечении улиц Челюскинцев и Партизанской на трамвайных путях вечером в субботу, 12 января.
Об аварии сообщает сообщество «Инцидент Барнаул». На фото видно, что иномарка обклеена логотипами «Яндекс. Такси». «Лансер» протаранил бок «Двенашки».
- Движение трамваев заблокировано. Предположительно, в результате столкновения пострадал пассажир такси, с места происшествия его увезла скорая, - писал накануне паблик.
Вскоре после аварии, на место происшествия прибыли спасатели и представители Госавтоинспекции.
Ранее «КП» писала о ДТП в районе Нового рынка. По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota Hihglаnder ехал по проспекту Ленина со стороны рынка в направлении улицы Матросова. Уже на мосту он не справился с управлением, перелетел через бордюр и врезался столб.