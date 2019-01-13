2019-01-13T07:11:19+03:00
Общество

Полицейские задержали подозреваемых в краже телевизора

Иван ОЛЕКСЮК
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В конце декабря прошлого года в рабочем поселке Благовещенка мужчина 1982 года рождения и женщина 1979 года рождения проникли в частный дом и похитили из него телевизор. Это предварительные данные следствия.

Как сообщает официальный сайт Главного управления МВД России по Алтайскому краю, сотрудники полиции выяснили, что хозяин сдает дом внаем и ранее женщина в нем проживала, но после окончания договора аренды съехала. Ключ от двери оставила в условном месте. После чего решила этим воспользоваться и со своим знакомым проникла в жилище и вместе с ним похитила телевизор.

Злоумышленников сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский» задержали в день поступления заявления о краже. Свою вину они отрицать не стали и пояснили, что похищенный телевизор продали неизвестным лицам.

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