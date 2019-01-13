Внимание! Помогите найти человека
Посмотрите внимательно на этого человека, возможно, вы его видели. Это 36-летний Денис Дрожжин из Барнаула. Его местонахождение неизвестно с 7 декабря прошлого года.
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» из Алтайского края сообщают приметы пропавшего:
Рост 178 см, среднего телосложения, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.
Был одет: чёрная куртка, чёрные спортивные штаны, тёмные ботинки, чёрная шапка.
Он может находиться в любом городе. Если вам что-либо известно о его местоположении, пожалуйста, позвоните по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.
- Если пропал близкий человек, звоните по бесплатному федеральному номеру отряда. Мы постараемся, как можно оперативнее вам помочь. В любое время, в любую погоду. Также обратите внимание, что волонтеры отряда никогда не требуют оплаты или какой-то еще помощи от людей, попавших в беду, - сообщает отряд.