В Барнауле внедорожник едва не слетел с моста

СЕГОДНЯ 14:00 2019-01-12T14:00:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле водитель внедорожника в субботу, 12 января, едва не слетел с моста.

Очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте» рассказывают, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Железнодорожном районе, на путепроводе в районе Нового рынка. По их словам, водитель автомобиля Toyota Hihglаnder ехал по проспекту Ленина со стороны рынка в направлении к улице Матросова. Уже на мосту он не справился с управлением, выскочил с дороги, перепрыгнул через бордюр и врезался столб.

- Так же повредил ограждение моста, - добавляют очевидцы.

При этом, судя по снимкам с места аварии, машину немного развернуло. Только каким-то чудом водителю удалось затормозить и не слететь с моста.

- Дорога, однако, скользкая после недавней оттепели, - прокомментировала произошедшее одна из подписчиц сообщества.

А вот по версии другого участника беседы, водитель пытался объехать пробку, но на его пути появился столб.

Что же там произошло на самом деле – установят полицейские.