В Барнауле внедорожник едва не слетел с моста
В Барнауле водитель внедорожника в субботу, 12 января, едва не слетел с моста.
Очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте» рассказывают, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Железнодорожном районе, на путепроводе в районе Нового рынка. По их словам, водитель автомобиля Toyota Hihglаnder ехал по проспекту Ленина со стороны рынка в направлении к улице Матросова. Уже на мосту он не справился с управлением, выскочил с дороги, перепрыгнул через бордюр и врезался столб.
- Так же повредил ограждение моста, - добавляют очевидцы.
При этом, судя по снимкам с места аварии, машину немного развернуло. Только каким-то чудом водителю удалось затормозить и не слететь с моста.
- Дорога, однако, скользкая после недавней оттепели, - прокомментировала произошедшее одна из подписчиц сообщества.
А вот по версии другого участника беседы, водитель пытался объехать пробку, но на его пути появился столб.
Что же там произошло на самом деле – установят полицейские.