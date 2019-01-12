2019-01-12T14:00:06+03:00
Происшествия

В Барнауле внедорожник едва не слетел с моста

На его пути появился столб
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Фото: со страницы vk.com/incident22Фото: со страницы vk.com/incident22Фото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

В Барнауле водитель внедорожника в субботу, 12 января, едва не слетел с моста.

Очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте» рассказывают, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Железнодорожном районе, на путепроводе в районе Нового рынка. По их словам, водитель автомобиля Toyota Hihglаnder ехал по проспекту Ленина со стороны рынка в направлении к улице Матросова. Уже на мосту он не справился с управлением, выскочил с дороги, перепрыгнул через бордюр и врезался столб.

- Так же повредил ограждение моста, - добавляют очевидцы.

При этом, судя по снимкам с места аварии, машину немного развернуло. Только каким-то чудом водителю удалось затормозить и не слететь с моста.

- Дорога, однако, скользкая после недавней оттепели, - прокомментировала произошедшее одна из подписчиц сообщества.

А вот по версии другого участника беседы, водитель пытался объехать пробку, но на его пути появился столб.

Что же там произошло на самом деле – установят полицейские.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вандалы разгромили детский игровой комплекс в Барнауле
«Чуйский тракт» перекроют в двух местах
Мужчина с психическим заболеванием пропал в Новоалтайске
Бийские школьники примерили на себя роль сварщиков и столяров
14 алтайских хоккеистов могут попасть в сборные страны
Мужчина без зубов и с татуировкой в виде женщины пропал на Алтае
На Алтае застолье завершилось поножовщиной
Потерявшего документы бийчанина «кинули» мошенники
Барнаулке вернут прежнее русло
В школах Бийска повысили плату за питание
Мужчина тряпкой задушил сожительницу
Выставка исторических купюр открылась в Змеиногорске
Житель Барнаула украл у соседа 18 килограммов меда
Lexus RX330 сбил ребенка на пешеходном переходе в Барнауле (видео)
Мужчина поленом и скалкой избил свою сожительницу
Коттедж с озером и фонтаном продают в Барнауле за 35 млн рублей
Маршруты автобусов 76, 120 и 110 изменятся в Барнауле
Администратор гостевого дома «кинула» хозяина на деньги
Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом страны
Жительница Бийска после потери кошелька попалась на уловку мошенника
Мужчина едва не убил отца и 5-летнего племянника