2019-01-12T10:28:28+03:00
Происшествия

Мужчина с психическим заболеванием пропал в Новоалтайске

Он был в черной куртке и черной шапке с надписью «Россия»
Анна СЕМИНА
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Дмитрий БольшаковДмитрий БольшаковФото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 34-летнего жителя Новоалтайска Дмитрия Большакова. Он пропал без вести.

В пресс-службе регионального управления следственного комитета России сообщают, что мужчина пропал еще 30 октября прошлого года. Около трех часов дня он вышел из дома и не вернулся. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело.

Известны приметы Дмитрия Большакова: на вид 35-37 лет, рост около 185-187 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы черные, стрижка короткая, нос прямой, глаза карие. В тот день, когда он ушел из дома, на нем была черная вязаная шапка с помпоном и надписью «Россия» белыми буквами, куртка на «молнии» из черного кожзама с искусственным воротником и капюшоном, черные джинсы и черные ботинки на шнурках и «молнии».

Из особых примет: на левом плече есть татуировка льва. Также известно, что мужчина страдает психическим заболеванием.

Всех, кто обладает информацией где может находиться мужчина, просят сообщить по телефонам: 8 (3852) 29-80-39 либо по тел. 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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