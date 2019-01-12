2019-01-12T08:28:41+03:00
Спорт

14 алтайских хоккеистов могут попасть в сборные страны

Среди них три игрока барнаульского «Коммунальщика»
Анна СЕМИНА
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Министерство спорта России опубликовало списки кандидатов на попадание в сборные страны по видам спорта. Среди них 14 алтайских хоккеистов.

Речь идет о хоккее на траве. 14 спортсменов из Алтайского края имеют все шансы попасть в национальные команды по своим возрастам уже в предстоящем сезоне. Всего планируют формирование восьми сборных – по четыре мужских и женских. Наши хоккеисты числятся в списках семи из них.

Во взрослую женскую команду могут записать трех хоккеисток барнаульского «Коммунальщика»: Анастасию Мирошникову, Ксению Свеженцеву и Александру Соснину.

На попадание в юниорский состав (19−21 год) претендуют: Матвей Бухтояров, Дмитрий Попов, Евгений Чащин, Мария Гончарова, Ангелина Иванова и Ольга Дмитриева.

В юношеский состав 17-18-лет могут попасть Данил Золотухин и Ангелина Стеценко. Романа Аленикова, Елизавету и Ольгу Голубевых ждут в команде 15-16-летних.

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