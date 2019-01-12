Мужчина без зубов и с татуировкой в виде женщины пропал на Алтае

СЕГОДНЯ 07:58 2019-01-12T07:58:42+03:00

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Следователи ведут поиски 47-летнего жителя села Солоновка Смоленского района Алтайского края Сергея Надяйкина. Мужчина пропал без вести.

Селянин исчез еще 12 ноября прошлого года. Из-за того, что на протяжении долгого времени о нем нет вестей, Бийский межрайонный следственный отдел СУСК РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело.

Известны приметы пропавшего Сергея Надяйкина: на вид 50 лет, среднее телосложение, рост 182 сантиметра, волосы светло-русые, короткие. Когда его видели в последний раз, он был одет в темную вязанную спортивную шапку, темно-синий пуховик с надписью на спине «Геотех» (спецодежда), штаны темного цвета, на ногах были короткие кирзовые сапоги.

Из особых примет - на верхней и нижней челюстях отсутствует шесть передних зубов. На теле имеется татуировки: на правом колене герб СССР, на левом предплечье женщина, на левом запястье змея.

Всех, кто обладает информацией об обстоятельствах, которые способствовали исчезновению Надяйкина, просят сообщить по телефонам: 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).