2019-01-12T07:44:15+03:00
Происшествия

На Алтае застолье завершилось поножовщиной

Между мужчинами произошла ссора из-за оскорблений
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Селянину перерезали горло и бросили умиратьСелянину перерезали горло и бросили умиратьФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Посиделки с горячительными напитками для 63-летнего жителя Троицкого района завершились поножовщиной в которой он стал жертвой.

Тело селянина нашли ночью 8 января в своем доме. На трупе эксперты обнаружили колото-резаную рану шеи. На первый взгляд было сложно определить, что же здесь могло произойти. Обстоятельства были неочевидными. Тем не менее, оперативники быстро раскрыли преступление.

- Следствие установило, что вечером 7 января потерпевший в своем доме выпивал с односельчанином. В какой-то момент между ними разгорелась ссора из-за оскорблений. Гость схватил нож и ударил им хозяина дома в шею, после чего сбежал, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Главным подозреваемым стал 31-летний мужчина. На следующий после убийства день его задержали. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина без зубов и с татуировкой в виде женщины пропал на Алтае
Потерявшего документы бийчанина «кинули» мошенники
Барнаулке вернут прежнее русло
В школах Бийска повысили плату за питание
Мужчина тряпкой задушил сожительницу
Выставка исторических купюр открылась в Змеиногорске
Житель Барнаула украл у соседа 18 килограммов меда
Lexus RX330 сбил ребенка на пешеходном переходе в Барнауле (видео)
Мужчина поленом и скалкой избил свою сожительницу
Коттедж с озером и фонтаном продают в Барнауле за 35 млн рублей
Маршруты автобусов 76, 120 и 110 изменятся в Барнауле
Администратор гостевого дома «кинула» хозяина на деньги
Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом страны
Жительница Бийска после потери кошелька попалась на уловку мошенника
Мужчина едва не убил отца и 5-летнего племянника