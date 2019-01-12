На Алтае застолье завершилось поножовщиной

СЕГОДНЯ 07:44 2019-01-12T07:44:15+03:00

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Посиделки с горячительными напитками для 63-летнего жителя Троицкого района завершились поножовщиной в которой он стал жертвой.

Тело селянина нашли ночью 8 января в своем доме. На трупе эксперты обнаружили колото-резаную рану шеи. На первый взгляд было сложно определить, что же здесь могло произойти. Обстоятельства были неочевидными. Тем не менее, оперативники быстро раскрыли преступление.

- Следствие установило, что вечером 7 января потерпевший в своем доме выпивал с односельчанином. В какой-то момент между ними разгорелась ссора из-за оскорблений. Гость схватил нож и ударил им хозяина дома в шею, после чего сбежал, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Главным подозреваемым стал 31-летний мужчина. На следующий после убийства день его задержали. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.