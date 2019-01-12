Потерявшего документы бийчанина «кинули» мошенники

СЕГОДНЯ 07:02 2019-01-12T07:02:24+03:00

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52-летний бийчанин в одночасье лишился документов и денег – мужчина стал жертвой мошенников.

В полицию Бийска обратился местный житель. Мужчина рассказал, что некоторое время назад потерял документы – паспорт, СНИЛС и удостоверение охранника. Они находились в его спортивной сумке и, видимо, выпали. Через несколько дней он разместил в социальных сетях и на сайте одной из газет объявление с просьбой вернуть документы. Пообещал и вознаграждение.

- В тот же день ему позвонил неизвестный, представился сотрудником ломбарда и сказал, что документы у него. Он предложил встретиться в отделении банка для того чтобы произвести передачу под камерами наблюдения. А также попросил отключить телефон и через 40 минут включить его снова, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Пострадавший пошел в банк, снял три тысячи рублей, включил телефон и тут же ему позвонили. Мужчину попросили перевести эти деньги на счет. Он все выполнил, но на встречу незнакомец так и не пришел. Тогда горожанин понял, что его обманули.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.