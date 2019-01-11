Житель Барнаула украл у соседа 18 килограммов меда

СЕГОДНЯ 12:48 2019-01-11T16:25:23+03:00

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Житель Барнаула, поднимаясь в свою квартиру, прихватил контейнер с медом, который принадлежал его соседу. Испугавшись ответственности, мужчина сам позвонил в полицию, и попытался отвести от себя подозрение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, потерпевший перевозил мед с пасеки. Сначала он перенес контейнеры на лестничную площадку своего дома, а уже затем стал заносить их в квартиру. В это время по лестнице поднимался его сосед. В итоге он похитил один контейнер, в котором находилось 18 килограммов меда.

После этого мужчина решил «запутать следы». Он сам позвонил в полицию и сообщил, что видел неизвестных, которые загружали в машину контейнер с медом. Прибывшие на место полицейские практически сразу рассекретили настоящего вора. Сумма причиненного ущерба составила 6000 рублей.

В настоящее время по факту кражи возбудили уголовное дело.