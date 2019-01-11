Мужчина тряпкой задушил сожительницу

СЕГОДНЯ 15:06 2019-01-11T15:06:03+03:00

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56-летний житель Павловского района пойдет под суд за убийство сожительницы.

Как сообщили в Следственном управлении СК по региону, 17 декабря минувшего года он поссорился на почве ревности с 50-летней сожительницей.

- Нетрезвый мужчина фрагментом ткани задушил потерпевшую. После этого, чтобы скрыть следы преступления, выкопал яму в кладовой дома, куда сбросил тело, прикрыв досками и присыпав землей, - рассказали в ведомстве.

3 января родственники женщины принесли в полицию заявление о её безвестном исчезновении, и полицейские во время поисков обнаружили тело потерпевшей.

- Сначала ее сожитель пытался ввести следствие в заблуждение. Говорил, что женщина покончила жизнь самоубийством. Однако его версия была полностью опровергнута, - сказали в СУСКе.

Сейчас расследование уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) продолжается. Отмечается, что селянин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, в числе которых убийство сожителя матери.