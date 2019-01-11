Выставка исторических купюр открылась в Змеиногорске

СЕГОДНЯ 13:58 2019-01-11T13:58:07+03:00

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В Змеиногорске открылась выставка, посвященная 250-летию российских бумажных денег. Экспозицию можно увидеть в «Музее истории развития горного производства имени Акинфия Демидова».

Как сообщает «Змеиногорский вестник», на выставке представлены ассигнации конца 19 – начала 20 века, периодов Первой мировой войны и революции 1917 года. Здесь же можно увидеть «керенки» – деньги, которые выпускали при Временном правительстве.

Среди экспонатов – первые советские расчетные и денежные знаки.

Организаторы выставки обещают, что посетители смогут познакомиться с красочными произведения печатной графики, воплощающие образы имперской государственности и славы России.

Выставка в «Музее истории развития горного производства имени Акинфия Демидова» открыта для посетителей по 9 февраля 2019 года.