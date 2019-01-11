Мужчина поленом и скалкой избил свою сожительницу

СЕГОДНЯ 12:23 2019-01-11T12:23:03+03:00

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32-летний житель села Улаган Республики Алтай попал в полицию после того, как поленом и скалкой избил свою сожительницу.

По предварительным данным, ссора произошла в жилом доме. В тот день мужчина в очередной раз вернулся в пьяном виде. Его 38-летнюю сожительницу это разозлило. Начался скандал.

- Мужчина схватил полено, которое лежало у печи, и несколько раз ударил им потерпевшую по голове. Но скандал на этом не закончился. Селянин взял деревянную скалку и снова ударил сожительницу. При этом грозился убить, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Республике.

Свидетелем семейной ссоры стала дочь потерпевшей. Она убежала к соседям за подмогой, а когда вернулась, сожитель ее мамы уже немного успокоился. Девушка воспользовалась моментом и вызвала полицейских.

Прибывший наряд задержал мужчину и доставил его в отделение. Потерпевшей же вызвали «скорую». Несмотря на травмы, госпитализация ей не понадобилась.

Свой поступок селянин попытался списать на состояние опьянения и «неприязненное отношение к сожительнице». По данному факту завели уголовное дело.