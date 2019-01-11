Администратор гостевого дома «кинула» хозяина на деньги

11 Янв. 2019 2019-01-11T11:09:27+03:00

Она потратила их на алкоголь и продукты

Изменить размер текста: A A

В Республике Алтай администратор гостевого дома украла деньги у его хозяина.

В полицию обратился индивидуальный предприниматель из Турочакского района. Мужчина рассказал, что в Майминском районе у него есть гостевой дом, который сдается постояльцам. Недавно он принял на работу 36-летнюю местную жительницу, у которой был доступ к сейфу, в котором хранились деньги.

В праздничные выходные хозяин гостевого дома позвонил администратору, чтобы узнать о наполняемости, однако трубку никто не взял, а спустя несколько часов телефон сотрудницы стал недоступен.

Когда предприниматель приехал на туристический объект, то не обнаружил там администратора и денег – 25 тысяч рублей.

Спустя некоторое время розыск дал результаты – женщину задержали в одном из населенных пунктов района. В ходе разбирательства она во всем призналась и сказала, что просто решила присвоить деньги себе и потратить их на собственные нужды. Она просто вызвала такси и уехала в Горно-Алтайск. Там накупила продуктов и алкоголя.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.