Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом страны

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:57:04+03:00

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Алтайский спортсмен Сергей Шубенков стал одним из лучших легкоатлетов страны. Всего этого звания удостоились 22 человека, четверо из них - с Алтая. Итоги года подвела Всероссийская федерация легкой атлетики.

Сергей Шубенков одержал победу в номинации «Лучший спортсмен». Летом 2018 года на турнире в Венгрии он установил рекорд России, пробежав 100 метров с барьерами за 12.92 секунды. На чемпионате Европы в Берлине Сергей завоевал серебряную медаль, уступив французу Паскалю Мартино-Лагарду всего 0.002 секунды. После этого он дважды брал реванш: в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе он победил с результатом 12.97 секунды, на Континентальном кубке ИААФ в Остраве опередил соперников с результатом 13.03 секунды.

Как сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края, Полина Миллер из Алтайского края по итогам 2018 года признана «Лучшей молодой спортсменкой». В прошедшем сезоне восемнадцатилетняя девушка наравне со взрослыми спортсменами вела борьбу в спринтерских дисциплинах. В июле она стала четвертой в финале бега на 200 метров на юниорском чемпионате мира в Финляндии, а затем выиграла взрослый чемпионат страны в беге на 400 метров, показав отличное время - 51.82 секунды. На чемпионате Европы в Берлине спортсменка остановилась на полуфинальной стадии с личным рекордом - 51.65 секунды, отмечает сайт ВФЛА.

Тренер Полины Надежда Клевцова признана «Лучим тренером по резерву». Дмитрий Бызов, который начинал спортивную карьеру в Барнауле, стал лучшим в стране легкоатлетом-ветераном. Он многократный чемпион мира в тройном прыжке среди ветеранов. В марте 2018 года в Пензе на чемпионате России среди ветеранов он превысил на 10 сантиметров официальный мировой рекорд немца Вольфганга Кнабе в тройном прыжке, прыгнув на 14.21 метра.

Победители получат награды на чемпионате России по легкой атлетике, который состоится в Москве 13 - 15 февраля.