Жительница Бийска после потери кошелька попалась на уловку мошенника

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:51:15+03:00

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Жительница Бийска после потери кошелька с деньгами и водительским удостоверением, разместила в социальных сетях объявление с просьбой вернуть портмоне за вознаграждение. После этого она второй раз лишилась денег.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, все произошло в конце декабря 2018 года. Обнаружив пропажу, 20-летняя бийчанка поспешила опубликовать объявление с просьбой вернуть утерянное за вознаграждение. После этого ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что нашел кошелек и готов его вернуть. За это злоумышленник запросил 2 тысячи рублей. Поверив незнакомцу, девушка через банкомат перевела на его абонентский номер запрашиваемую сумму. После этого «благодетель» перестал выходить на связь.

Поняв, что ее обманули, бийчанка обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.