2019-01-11T09:44:17+03:00
Происшествия

Мужчина едва не убил отца и 5-летнего племянника

Его вовремя остановили соседи
Анна СЕМИНА
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Мужчина порезал отца и племянникаМужчина порезал отца и племянникаФото: Анна СЕМИНА
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Жителя Рубцовского района осудили за попытку убийства отца и пятилетнего племянника.

Драма разыгралась в июне прошлого года. В уголовном деле говорится, что ссора произошла на почве «личных неприязненных отношений».

- Подсудимый нанес отцу и ребенку удары ножом, - говорят в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Только каким-то чудом потерпевшие не погибли. Соседи смогли остановить изверга и вызвать пострадавшим «скорую». Медики спасли мужчину и ребенка.

По данному факту завели уголовно дело по статье «Покушение на убийство». Свою вину агрессивный родственник признал и всячески способствовал в раскрытии преступления. Более того, потерпевший и законный ребенка простили его. Тем не менее, суд признал вину мужчины и дал ему девять лет лишения свободы и еще один год ограничения.

Добиться апелляции не удалось. После пересмотра вердикт оставили без изменения.

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