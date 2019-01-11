Виктор Томенко рассказал, как отметил Новый год

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:58:25+03:00

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Губернатор Алтайского края рассказал, как отметили Новый год.

Как сообщает «Амител», Виктор Томенко встретил праздник в Барнауле, в кругу семьи. 31 декабря с супругой Татьяной они побывали на новогоднем концерте в филармонии, проехали по новогоднему городу, побывали на площади Сахарова. Также глава региона оценил новогоднее убранство Барнаула.

- Я обычно поздно еду с работы и ночную иллюминацию посмотрел. Мне город симпатичен. Нет предела совершенству, но мне понравилось. На площади Сахарова была сцена, выступления, красиво. Мало-Тобольская по-своему привлекательна, - сказал он.

Тем не менее, губернатор слышал немало негативных отзывов. Например, в Инстаграме он получил сообщение о том, что был плохо организован подъезд к пешеходной улице Мало-Тобольская, в некоторых местах было сложно пройти.

- Думаю, местные власти сделают выводы и будут прислушиваться к пожеланиям людей. А так все было хорошо, - добавил глава региона.