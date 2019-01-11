Журналист «Комсомольской правды» - Барнаул» получит премию губернатора ко Дню печати

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:02:43+03:00

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Журналист барнаульской «Комсомолки» Ольга Ведерникова получит губернаторскую премию. Торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати, состоится 11 января, в региональном парламентском центре.

Как сообщает официальный сайт правительства Алтайского края, в 2018 году на творческий конкурс поступило около 200 журналистских работ в трех номинациях: «Год добровольца», «Устойчивое развитие сельских территорий» и «В фокусе - детство». Материалы оценивали эксперты - опытные журналисты, руководители СМИ и органов власти, а также представители высших учебных заведений и общественных организаций. По итогам конкурса, премии губернатора Алтайского края удостоены 18 журналистов. Ольга Ведерникова получит награду за материал "Мы ждали ребенка 14 лет. И неожиданно родилась двойня с синдромом Дауна": Мамочки из Барнаула воспитывают необычных деток в номинации «В фокусе - детство».

Также вручат награды правительства региона, Алтайского краевого Законодательного Собрания, Избирательной комиссии региона. В церемонии примут участие губернатор Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, председатель Крайизбиркома Ирина Акимова и председатель регионального отделения Союза журналистов России Мария Чугунова.