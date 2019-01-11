2019-01-11T08:15:27+03:00
Звезды

Гости из Италии и Турции побывали в музее Титова на Алтае

Для них провели экскурсии и мастер-классы
Анна СЕМИНА
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Гости музея космонавтикиГости музея космонавтикиФото: предоставлено пресс-службой
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Алтайские музеи в дни новогодних каникул пользовались спросом, как у сибиряков, так и у иностранных гостей.

Как рассказывают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края, итоги новогодней кампании по привлечению посетителей в государственные музеи региона довольно неплохие. Многие пользовались спросим.

Так, в Алтайском государственном мемориальном музее Германа Титова в селе Полковниково, в эти дни побывало более трехсот человек. Среди них встречались не только жители края, но и гости из соседних регионов – Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского края и даже из дальнего зарубежья – Турции и Италии.

- Для всех желающих провели экскурсии по музею, мастер-классы, кинопрограммы и детские игровые программы, - рассказывают в музее.

Помимо этого гости познакомились с традициями празднования Нового года в других странных. А в канун Рождества здесь прошли специальная программа «Свет волшебный за окном – Рождество приходит в дом!».

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