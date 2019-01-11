Гости из Италии и Турции побывали в музее Титова на Алтае
Алтайские музеи в дни новогодних каникул пользовались спросом, как у сибиряков, так и у иностранных гостей.
Как рассказывают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края, итоги новогодней кампании по привлечению посетителей в государственные музеи региона довольно неплохие. Многие пользовались спросим.
Так, в Алтайском государственном мемориальном музее Германа Титова в селе Полковниково, в эти дни побывало более трехсот человек. Среди них встречались не только жители края, но и гости из соседних регионов – Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского края и даже из дальнего зарубежья – Турции и Италии.
- Для всех желающих провели экскурсии по музею, мастер-классы, кинопрограммы и детские игровые программы, - рассказывают в музее.
Помимо этого гости познакомились с традициями празднования Нового года в других странных. А в канун Рождества здесь прошли специальная программа «Свет волшебный за окном – Рождество приходит в дом!».